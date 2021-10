Ruim 50 stadionverboden uitgedeeld na rellen NEC-Vitesse

Ruim vijftig mensen hebben een stadionverbod gekregen na de rellen van twee weken geleden bij de wedstrijd NEC-Vitesse. Dat zei burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls zondag in het tv-programma Buitenhof.

Voor en tijdens het duel op zondag 17 oktober was het al onrustig onder aanhangers van NEC en Vitesse. Na de wedstrijd belaagden vele tientallen relschoppers de politie met stenen en stokken. Agenten en politiepaarden raakten gewond. Een politiebus werd gesloopt. Het bestuur van NEC en Bruls noemden de gebeurtenissen “een schande voor de stad”. Bruls stelde onder meer dat de relschoppers een levenslang stadion- en omgevingsverbod moesten krijgen.

De donderdag na de wedstrijd was er overleg van de burgemeester, politie en OM en met NEC-directeur Wilco van Schaik. Daarin werd de club verzocht een plan te maken “om de sfeer en veiligheid rondom wedstrijden te verbeteren”. Bruls hoopt dat dat plan voor 1 december af is.

Op de bewuste zondag pakte de politie direct 22 mannen op. Volgens Bruls heeft de politie dankzij camerabeelden inmiddels nog tientallen mensen in beeld die betrokken zouden zijn geweest bij de rellen. De politie heeft gedreigd de beelden naar buiten te brengen maar of en wanneer dat gebeurt is nog onbekend.

Afgelopen weekend waren er ook weer incidenten met supportersgeweld bij voetbalwedstrijden. Zo werd de wedstrijd Excelsior-FC Eindhoven zaterdag stilgelegd en het duel tussen Heracles en Ajax werd ook ontsierd door ongeregeldheden. De Limburgse derby tussen MVV en Roda JC werd vrijdagavond zelfs definitief gestaakt wegens rellende supporters.

De zogenoemde Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, hebben maandag een bijeenkomst over het supportersgeweld. Ook gaat justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdag in gesprek met de KNVB over de incidenten.