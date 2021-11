Breda wil in gesprek met KOZP over demonstratie

De gemeente Breda wil in gesprek met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) over de demonstratie die de actiegroep heeft gepland tijdens de sinterklaasintocht in de stad. “Als gemeente Breda vinden we het belangrijk dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Want door met elkaar te praten kunnen tegenstellingen uiteindelijk het beste worden overbrugd”, aldus een woordvoerder.

Het organisatiecomit√© van de intocht in Breda zegt vast te houden aan pieten die grijs van kleur zijn, wat in de ogen van de actiegroep racistisch en een “schijnoplossing” is. “Wij eisen duidelijke zichtbare afstand van Zwarte Piet. Zolang wij dat niet zien, is dat voor ons reden om verandering te eisen bij de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn”, aldus voorzitter Jerry Afriyie.

Breda wil met KOZP praten over de veiligheid van de demonstratie. Ook gaat burgemeester Paul Depla met het Sinterklaas-comité Breda in gesprek over de veiligheid van het evenement rond de sinterklaasintocht, zo laat de woordvoerder weten. Verder meldt de gemeente dat het protest van KOZP is aangekondigd maar nog niet officieel als verzoek is ingediend.

In Volendam staat ook een protest gepland. Daar zouden volgens KOZP nog zwarte pieten te zien zijn. Eerder liet de actiegroep weten een demonstratie in Maastricht te schrappen, nadat de stad besloot over te stappen op roetveegpieten.