Openbaar Ministerie seponeert zaak tegen Bilal Wahib

Bilal Wahib wordt niet vervolgd voor zijn veelbesproken actie waarbij hij een minderjarige jongen op Instagram vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien. Volgens het Openbaar Ministerie is er wel sprake van een strafbaar feit maar wordt de zaak toch geseponeerd omdat justitie van mening is dat het gaat om “een volstrekt misplaatste actie”.

Het OM vindt dat Wahib het 12-jarige slachtoffer ertoe heeft aangezet iets tegen zijn wil te doen. De jongen had het waarschijnlijk niet gedaan als hem geen 17.000 euro was beloofd. Ook rekent justitie het Wahib aan dat hij volwassen is en een bekende Nederlander met een groot publiek.

Dat de zanger toch niet wordt vervolgd komt omdat het slachtoffer heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een strafrechtelijke vervolging. Wahib heeft met de jongen afspraken gemaakt hoe de zaak wordt opgelost. Ook heeft het OM er rekening mee gehouden dat de zaak veel gevolgen heeft gehad voor Wahib. Zo zijn contracten verbroken, wilden partijen niet meer samenwerken en heeft hij imagoschade opgelopen.

In een reactie op het nieuws zegt de 22-jarige zanger dat hij opgelucht is. “Het was een onzekere tijd en ik ben blij dat het nu eindelijk voorbij is. Ik heb veel geleerd van deze periode en kan met zekerheid zeggen dat ik een heel stuk volwassener ben geworden”, zegt Wahib. “Ik kijk met een positieve blik naar de toekomst waarbij ik mij ga focussen op mijn passies: muziek en acteren. Ik hoop met heel mijn hart dat het goed gaat met het jongetje.”