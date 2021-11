Dertig jaar cel voor doden moeder, vrouw en twee kinderen

Onur K. (34) uit Etten-Leur heeft donderdag van de rechtbank in Breda een celstraf van dertig jaar gekregen voor moord op zijn moeder (65) en doodslag op zijn vrouw (31) en zijn twee kinderen (6 en 2). De rechtbank vond de zaak niet zo uitzonderlijk dat ze overging tot het opleggen van levenslang, zoals wel was geëist.

K. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. De vier mensen werden op 27 maart vorig jaar om het leven gebracht in hun woning aan de Dasseburcht. K. drogeerde ze met zware pijnstillers, waarna hij ze met zijn handen en met snoeren wurgde. Vast staat dat hij zijn moeder als laatste om het leven bracht. Mede doordat K. haar belde om naar het huis te komen, spreekt de rechtbank van voorbedachten rade, moord. De rechtbank acht het mogelijk dat de eerste dode in een opwelling gebeurde, doodslag. De volgende twee zouden daardoor weer gepland zijn, moord. Doordat echter niet duidelijk is of hij zijn vrouw of een van zijn kinderen als eerste doodde, gaat de rechtbank bij hen alle drie uit van doodslag.

De man heeft zich zelf niet uitgelaten over een motief. Volgens de rechtbank was dat om gezichtsverlies tegen te gaan, omdat hij “jarenlange schulden had als gevolg van een gokverslaving”. Hij was daardoor zelfs zijn koopwoning verloren.

Zelf had de man verteld dat drie onbekende mannen zijn vrouw en kinderen ombrachten en dat hij zijn moeder daarna doodde, om haar rouw te besparen. De rechtbank noemde dat verhaal “volstrekt ongeloofwaardig”.

De rechtbank legde geen levenslange celstraf op, zoals geëist. De rechtbank: “Deze straf wordt alleen in uitzonderlijke gevallen opgelegd. De rechtbank heeft niet vier keer moord bewezen verklaard, maar één keer moord en drie keer doodslag. Ook konden gedragsdeskundigen niets zeggen over de kans op herhaling. Daarom is er geen aanleiding om te zeggen dat er sprake is van een grote kans op herhaling als de verdachte vrijkomt.”