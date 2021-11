Onbegrip bij fans Feyenoord om gedrag hooligans in Berlijn

De supporters van Feyenoord die naar Berlijn zijn gekomen om hun club donderdagavond aan te moedigen in de Europese wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin, kunnen maar weinig begrip opbrengen voor het gedrag van de tientallen hooligans die zijn aangehouden door de politie. Ze vrezen vooral dat ze hun club in de toekomst niet meer kunnen aanmoedigen bij Europese uitwedstrijden.

“Straks moeten we weer thuis blijven omdat die gasten zo nodig weer rotzooi moeten trappen”, zegt een supporter op een plein in de koude en kletsnatte Duitse hoofdstad. Daar drinken de fans zich, onder toeziend oog van de politie, in voor de ontmoeting met Union Berlin in het Olympiastadion. Een ander lid van de groep vraagt zich moedeloos af of de gearresteerden wel fan zijn van Feyenoord. “Zoiets doe je toch niet?”

Vanwege de kou en aanhoudende regen vinden vooral de warme dranken in de vroege middag gretig aftrek. Af en toe zijn clubliederen te horen, maar het lijkt erop dat veel Rotterdamse supporters vooralsnog ergens binnen een warm heenkomen hebben gezocht.

De Berlijnse politie heeft woensdag en donderdag 58 Nederlanders en dertien Duitsers aangehouden op verdenking van onder meer verboden wapenbezit en voorbereiding van mogelijke geweldpleging. Ook zitten twee mannen vast voor het spuiten van Feyenoord-graffiti op een deel van de voormalige Berlijnse Muur. De Duitse politie wil dat de aangehouden personen zeker tot na de wedstrijd blijven vastzitten.

Fans van Feyenoord wordt aangeraden om met de metro naar het Olympiastadion te reizen. Ze zullen bij aankomst gecontroleerd worden op hun coronabewijs en entreekaart. Zeker 5200 fans van de Rotterdamse club hebben een kaartje gekocht voor het duel in de Conference League.