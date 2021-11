Kabinet ziet af van coronapas voor amateursport in de buitenlucht

Een coronatoegangsbewijs (CTB) wordt toch niet verplicht voor de amateursport in de buitenlucht. Het kabinet wilde dat vanaf zaterdag invoeren voor zowel sporters als publiek, maar na druk uit de Tweede Kamer ziet het daarvan af. Mensen die naar binnen willen voor bijvoorbeeld een toiletbezoek, zullen wel nog een QR-code moeten tonen.

De experts van het Outbreak Management Team adviseerden het kabinet afgelopen week om het CTB in te voeren voor sportbeoefening “met name daar waar het binnensport betreft”. OMT-voorman Jaap van Dissel legde woensdag uit dat het volgens het OMT vooral belangrijk is het aantal contacten terug te brengen, maar zei ook dat “we uit het verleden weten dat bij buitensport de risico’s veel minder zijn dan bij binnensport”.

Van links tot rechts klonk kritiek op het voornemen, dat zou gelden voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat zou betekenen dat ouders die hun kind willen zien sporten, een CTB moeten kunnen tonen. Rutte hield aan het begin van het debat nog aan het plan vast, maar ging uiteindelijk overstag. Hij benadrukte dat gebruik van de kleedkamer, een toilet, of de kantine, alleen zal kunnen met een QR-code.

De Kamer stond niet alleen in zijn kritiek op de voorgestelde maatregel. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei woensdag al dat het moeilijk zou zijn om te controleren. “Bij een theater is een coronatoegangsbewijs technisch goed te regelen”, hield Bruls het parlement voor. “Je hebt een ingang en daar zet je iemand neer. Bij binnenactiviteiten kun je het ook goed toepassen. Maar buiten wordt het lastiger. Niet elk sportpark is afgesloten. Bij een sportterrein lopen jong en oud door elkaar, dat is voor een vrijwilligersorganisatie lastig te controleren. Dat kunnen wij niet repareren door er boa’s of godbetert politie op af te sturen.”