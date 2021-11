Kamer wil officieel parlementaire enquête naar corona-aanpak

De Kamer heeft in een nachtelijk debat uitgesproken halverwege 2022 te willen beginnen met het voorbereiden van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende een motie ertoe in, gesteund door D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Die partijen hebben samen een ruime meerderheid

De enquête, een van de zwaarste middelen die de Kamer heeft, zal in aanvulling zijn op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Indien zich voordien nog nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen”, kan het startmoment opnieuw worden gewogen, stelde De Vries voor. Het onderzoek zal zich richten op de rol van “kabinet, parlement en andere betrokken instanties”.

Het was algemeen bekend dat er een parlementaire enquête zou komen, maar een verzoek per motie was nog niet ingediend. Momenteel worden parlementaire enquêtes voorbereid naar de gaswinning in Groningen en het fraudebeleid van de overheid, in het licht van het toeslagenschandaal.