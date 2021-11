De Jonge: vaccinatiegraad is belangrijker dan coronamedicijn

De coronamedicijnen waaraan wordt gewerkt zijn geen wonderoplossing, of een “silver bullet”. Daarvoor waarschuwde demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. “De pil gaat een beetje helpen”, zo zei hij, maar “ik zou niet de vlag uitdoen”. “De vlag kan uit als we met elkaar een héle hoge vaccinatiegraad bereiken.”

Donderdag kwam naar buiten dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werkt aan versnelde goedkeuring voor het coronamedicijn molnupiravir. Dat lijkt volgens de minister te helpen als mensen het middel in een vroeg stadium gebruiken. “Maar ik blijf zeggen: voorkomen is beter dan genezen.” Hij zou om die reden liever zien dat mensen zich laten inenten.

De Jonge wijst erop dat er “heel veel pillen in de maak” zijn. Voor molnupiravir van de farmaceut MSD geldt dat Nederland “uit voorzorg” vast meedoet aan de inkoopprocedure, voor het geval het wordt goedgekeurd voor gebruik in Europa. Vrijdag maakte Pfizer bekend te werken aan het middel ritonavir, dat in onderzoek 89 procent bleek te beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden. Dat ligt nog niet bij de EMA, maar wel bij de Amerikaanse evenknie FDA.