00000Rob Roos (JA21) naar rechter om coronapasplicht EU-parlement

Europarlementariër Rob Roos (JA21) stapt naar de hoogste Europese rechter om de verplichte coronapas voor toegang tot het Europees Parlement aan te vechten. De Nederlander vindt de deze week ingevoerde maatregel voor politici, medewerkers, journalisten en bezoekers “een democratisch parlement onwaardig”.

Het parlement werkte sinds de corona-uitbraak begin vorig jaar helemaal of deels vanuit huis. Vorige week maakte voorzitter David Sassoli bekend dat vanaf 3 november niemand meer binnenkomt zonder het Covid-certificaat. Daarmee kan de houder aantonen dat hij ingeënt is tegen het virus, beschermd is door een eerdere besmetting of recent negatief is getest. Volgens Sassoli maakt de coronapas het werk fysiek weer mogelijk in de gebouwen in Brussel en Straatsburg. Volgens Roos komt het besluit neer op vaccinatiedwang.

Niet-gevaccineerde medewerkers, chauffeurs, schoonmaakpersoneel of vertalers bijvoorbeeld zouden “om de andere dag een invasieve test moeten afleggen, wat ingaat tegen het recht op lichamelijke integriteit”, stelt hij. “Ik ben ook tegen de Covidpas op restaurant of in de bioscoop, maar op zijn minst is daar nog een beetje sprake van keuze. Maar het is echt absurd om dit te vragen op het werk.”

Het besluit stuitte vorige week bij verscheidene Europarlementariërs op verontwaardiging en verzet, maar volgens Roos weigert Sassoli hem en zijn medestanders te ontmoeten.