Lil Kleine na overval niet zwaargewond, alleen kleerscheuren

Lil Kleine maakt het “los van wat kleerscheuren” goed na de gewelddadige poging tot diefstal in Rotterdam. Dat laat zijn manager Nathan Moszkowicz weten aan het ANP. Donderdagavond was de rapper aanwezig op een feestje in Rotterdam, waarna hij op straat werd overvallen.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er iets is gestolen. Er wordt uitgegaan van drie of vier verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. Medewerkers van RTL Boulevard waren ook bij de albumrelease-party van goede vriend en dj Jack Shirak aanwezig. Volgens hen zouden de overvallers uit zijn geweest op het horloge van de rapper. Lil Kleine is volgens het medium ook onder schot gehouden en geslagen met een pistool.

Het management van de artiest, bekend van hits als Loterij en Krantenwijk, laat weten geschrokken te zijn van de gebeurtenis. “Er wordt op dit moment onderzoek gedaan en wij wachten het resultaat daarvan af.”

Op Instagram is te zien dat ook onder anderen Monica Geuze, Ronnie Flex en Bilal Wahib aanwezig waren op het feest. Lil Kleine heeft zelf nog niet gereageerd op de gebeurtenis.