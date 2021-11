De Jonge: aftrap carnaval op 11 november is aan burgemeesters

Het is aan burgemeesters of zij activiteiten toelaten rond de traditionele opening van het carnavalsseizoen op 11 november. Zorgminister Hugo de Jonge wil niets “opleggen”, omdat er ook geen advies over de festiviteiten is gegeven door het Outbreak Management Team. Bovendien verschilt het per regio of ze daar binnenactiviteiten organiseren met grote groepen.

“Als ik de 11e van de 11e had willen verbieden, hadden we dat moeten doen”, zegt De Jonge. In Noord- en Midden-Limburg werden grootschalige carnavalsevenementen al afgeblazen. Hoe de burgemeesters verder omgaan met activiteiten door carnavalsverenigingen, is aan henzelf. “De burgemeesters zijn mans genoeg om dit besluit zelf te nemen.” Dat sluit volgens hem ook beter aan “bij deze fase van de crisis”. De tijd van “steeds kijken naar wat de Rijksoverheid voorschrijft” is volgens hem voorbij.

Bovendien blijven de festiviteiten in sommige regio’s beperkt tot “een aantal activiteiten in cafés op de hoek, maar is er voor de rest iets op het plein”. Burgemeesters hebben daar volgens De Jonge een beter beeld van. Evenementen in de buitenlucht zijn een stuk veiliger als het om corona gaat. “Als dat overzichtelijk blijft, ga ik ervan uit dat men dat in wijsheid kan organiseren”, zegt de demissionaire minister.

Voor activiteiten in de kroeg kan het scannen van de coronapas “een beetje” schelen, mits dit goed wordt gecontroleerd en gehandhaafd. “Dan helpt de QR-code een béétje, maar niet alles.”