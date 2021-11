25 november mogelijk nieuwe staking academische ziekenhuizen

Medewerkers van de universitaire ziekenhuizen (umc’s) gaan 25 november opnieuw staken, als werkgeversorganisatie NFU niet in gesprek wil over de werkdruk en het personeelstekort. Dat laten vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV maandag weten.

Het zou de derde stakingsdag in de academische ziekenhuizen in korte tijd worden. Opnieuw willen de actievoerders zogenoemde ‘zondagsdiensten’ draaien, wat betekent dat ze alleen spoedzorg leveren. Daaronder valt ook de coronazorg.

De partijen kunnen het al langer niet eens worden over de loonverhoging voor personeel en ook vinden de vakbonden dat er te weinig wordt gedaan aan de werkdruk. Vakbond NU’91 ging als enige wel akkoord met het cao-voorstel van NFU.

Eind september maakte het kabinet bekend dat er extra geld komt voor het verhogen van de salarissen in de zorg. De werkgeversorganisatie wil dat alle bonden opnieuw langskomen om het te hebben over de besteding van dat geld. “Dit met als doel om met elkaar voor alle umc-medewerkers een goede aanvulling op het cao-akkoord te bereiken.” De vakbonden zijn “bereid te praten, maar dan niet alleen hierover”, aldus FNV-bestuurder Elise Merlijn. “Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Daar moet een oplossing voor komen.”

Er zijn acht academische ziekenhuizen in Nederland: het Amsterdam UMC, het VU Medisch Centrum (ook in Amsterdam), het Erasmus MC in Rotterdam, het LUMC in Leiden, Maastricht UMC+, het Radboudumc in Nijmegen, UMC Groningen en UMC Utrecht.