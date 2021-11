Kookboeken om in te bijten

Van 5 tot en met 14 november is het Kookboekenweek. Het is de week waarin Nederland de liefde voor lekker eten viert en het Gouden Kookboek wordt uitgereikt. In 2020 werd de prijs gewonnen door ‘Home Made Basics’ van Yvette van Boven. De kookboeken van 2020/21 staan deze week dus volop in de schijnwerpers in de boekhandel en online. Niet gek zo vlak voor de december feestmaand en een uitgelezen mogelijkheid om inspiratie op te doen!

Nieuwe meesters

De kookboeken worden prachtig uitgegeven en vooral de foto’s van de gerechten en de sfeerbeelden vallen enorm op. Foodfotografie zit dan ook al jaren in de lift. Professionele fotografen maken de foto’s vaak voor advertenties, verpakkingen, menu’s en natuurlijk voor kookboeken. En vooral de foto’s in kookboeken zijn vaak prachtige stillevens waar de drankjes uit het glas spatten, de chocolade als lava uit een taartje stroomt en aardbeien zo’n zacht glanzend laagje hebben. Oude meesters gaven het voorbeeld met penseel en olieverf maar de nieuwe meesters schilderen met hun fotocamera.

Een vak apart

Steve Giralt is zo’n nieuwe meester. Hij studeerde fotografie in New York en noemt zichzelf visual engineer. Giralt gebruikt meestal drie robots om zijn beelden te schieten. Eén beweegt de camera, de tweede giet bijvoorbeeld koffie in het glas en de derde melk. De robots zorgen er samen voor dat elke seconde in het glas geregisseerd wordt. De extreem snelle fotocamera die Giralt gebruikt, werkt alleen als er voldoende licht is van een speciaal voor hem ontwikkelde lamp. Dat zijn werk veel geld kost, zal je dan ook niet verbazen. Een enkele dag filmen kost volgens Giralt al snel tussen de 50.000 en 100.000 dollar. Het kostte hem bovendien 15 tot 20 jaar om deze manier van fotografie en techniek onder de knie te krijgen. Foodfotografie is dus écht een vak apart.

Toch zelf doen? 5 tips voor een mooi stilleven

Het is dus ook niet zo gek dat de foto met je iPhone van het prachtige opgemaakte bord voor je neus teleurstelt. De roosjes van aardappelpuree zien er flets uit, het visje op je bord is ineens zijn zilverglans verloren en de prachtige groene bonen lijken een stuk minder fris. Kortom het valt altijd tegen.

Maar met een paar aanpassingen kun jij zelf toch ook foto’s maken waar het water van uit je mond loopt.

Een snelle camera, zoals de Sony a7 mark 4 Een statief kopen Zorg voor goed (dag)licht Focus op het product Kies de juiste achtergrond en accessoires Speel met kleuren en beweging

En blijf oefenen want wie weet ben jij volgend jaar de winnaar van het gouden kookboek!