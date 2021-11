Hoekstra: Brussel schrijft niet in detail herstelplan voor

Het ligt voor de hand de Nederlandse arbeidsmarkt en de woningmarkt aan te pakken om de bijna 6 miljard euro subsidies uit het coronaherstelfonds te kunnen krijgen. Maar de Europese Commissie schrijft niet “in detail” voor wat Nederland moet doen om een afdoende robuust herstelplan goedgekeurd te krijgen, zei demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorafgaand aan overleg met zijn EU-collega’s in Brussel.

Evenmin is de CDA-bewindsman bang dat het dagelijks EU-bestuur Nederland op de pijnbank zal leggen om met een doortimmerd herstelplan te komen. “Volgens mij bekijkt de commissie bij elk van de landen op exact dezelfde manier of de combinatie van hervormingen en investeringen afdoende is of niet afdoende, en zo hoort het ook.”

Het was een Nederlandse wens, door premier Mark Rutte afgelopen zomer op een top in Brussel ingebracht, om de zogeheten landspecifieke aanbevelingen (CSR’s) te gebruiken voor een objectieve beoordeling van de herstelplannen waarmee lidstaten volgens een bepaalde verdeelsleutel recht op subsidies en desgewenst gunstige leningen hebben. Die CSR’s worden jaarlijks voor elke lidstaat op maat door de commissie geproduceerd en geven beleidsadvies om de werkgelegenheid en de groei te stimuleren, en daarbij de overheidsfinanciën gezond te houden.

Al jaren spoort de commissie Nederland aan te zorgen voor een particuliere huurmarkt in het middensegment en de hypotheekrente verder af te bouwen. Ook de arbeidsmarkt zou moeten worden hervormd, met meer bescherming voor zelfstandigen maar minder fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Nederland is de enige van de 27 lidstaten die nog geen herstelplan bij de commissie heeft ingediend. Dat kan nog tot de zomer van 2022, zei Hoekstra eerder. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij vorige week: “Belangrijke keuzes over het Nederlandse coronaherstelplan zijn aan een nieuw kabinet en worden aan de formatietafel besproken.”