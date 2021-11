NH Media-hoofdredacteur Ib Haarsma stapt op

NH Media-hoofdredacteur Ib Haarsma vertrekt bij de omroep. Dat bevestigt algemeen directeur David Vink na berichtgeving van Het Parool. Haarsma werkte sinds 2020 als hoofdredacteur bij de regionale omroep.

Het nieuws dat Haarsma “in goed overleg” zijn werk neerlegt, werd maandag bekendgemaakt aan het personeel van de organisatie, waar NH Nieuws, NH Sport en NH Radio onder vallen.

In een mail aan de redactie, die Het Parool in handen kreeg, staat dat er met Haarsma een aantal “intensieve, maar ook zeer volwassen gesprekken zijn gevoerd over de huidige situatie op de redactie”. Daar zijn de twee partijen uiteindelijk niet uitgekomen. Er heerst volgens de krant al langere tijd onrust bij NH Media. Een hoop mensen verlaten het bedrijf of zitten ziek thuis.

Vink bevestigt die informatie. Verder wil hij niet ingaan op de situatie. Wie Haarsma vervangt als hoofdredacteur bij NH Media, is nog niet bekend.