Voormalig SGP-leider Van der Vlies overleden

Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies is op 79-jarige leeftijd overleden, bevestigt een woordvoerder van de partij. Van der Vlies was tussen 1981 en 2010 Kamerlid namens de partij, sinds 1986 voorzitter van de fractie. De gereformeerde oud-politicus was al enige tijd ernstig ziek. In 2016 werd kanker bij hem vastgesteld.

Van der Vlies zat lang in de Kamer en was daarnaast lange tijd het boegbeeld van de christelijk-conservatieve SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). In de Kamer maakte hij zich vooral sterk voor “Bijbelse waarden en normen”.

Kees van der Staaij, die Van der Vlies in 2010 opvolgde als SGP-leider zegt in een reactie dat “het al met al toch nog vrij plotselinge overlijden van Bas van der Vlies” hem diep heeft geraakt. “Hij was jarenlang ‘het gezicht’ van de SGP en straalde daarbij ook uit hoe hij zelf was: constructief en betrouwbaar.”

Van der Staaij noemt het overlijden van zijn mentor en voorganger “aangrijpend” voor de SGP, maar ook voor hem persoonlijk. “Je zou kunnen zeggen dat ik ‘het ambacht’ van hem heb geleerd. Twaalf jaar lang ben ik heel intensief met hem opgetrokken. Voor hem was het ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ geen dode formule, maar levende werkelijkheid. Als weinig anderen wist Van der Vlies dat ‘Gods kracht in zwakheid wordt volbracht’.”

De streng christelijke ingenieur Van der Vlies stond erom bekend dat hij lange tijd niet voor de camera’s en in televisiestudio’s wilde verschijnen, uit religieuze overwegingen. Dat hij in 2005 voor het eerst wel in een actualiteitenprogramma verscheen, wordt gezien als modernisering van de conservatieve partij.

Net als zijn opvolger Van der Staaij, was Van der Vlies in zijn latere parlementsjaren een van de langstzittende Kamerleden, en gold hij als ‘rechtsstatelijk geweten’ van de Kamer.