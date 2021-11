ChristenUnie stelt massaal testen voor als alternatief voor ‘2G’

De ChristenUnie wil dat op de langere termijn iedereen, gevaccineerd of niet, zich steeds laat testen voor toegang. De partij doet dat als tegenvoorstel voor de plannen van het demissionaire kabinet. Daarin mogen mensen alleen naar bepaalde evenementen als zijn gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of eerder besmet zijn geweest.

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge verdedigen dit zogenoemde 2G-beleid dinsdag in de Tweede Kamer. Zij willen ermee voorkomen dat deze winter de ziekenhuizen overlopen, zonder dat daarvoor telkens zware beperkende maatregelen nodig zijn die ook gevaccineerden treffen. Zij lopen immers minder veel risico om ernstig ziek te worden.

Aan het wetsvoorstel wordt nog gewerkt, dat wordt op zijn vroegst eind deze week verwacht. Maar de ChristenUnie toonde zich eerder al kritisch over deze mogelijke aanpak, die in andere landen al wel wordt gevolgd, omdat die tot polarisatie en een tweedeling in de maatschappij zou kunnen leiden. Mede daardoor is steun voor 2G in de Kamer nog onzeker.

“1G”, zo noemt de ChristenUnie het eigen voorstel, dat dus geen onderscheid meer maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Iedereen die naar een planbaar evenement wil, moet een PCR-test ondergaan. Voor meer dagelijkse activiteiten kan een antigeentest volstaan. Dat mag ook een zelftest zijn.

Ook omdat de bescherming door vaccins afneemt is het volgens de ChristenUnie belangrijk dat de komende tijd meer wordt getest. Door besmettingen sneller op te sporen kan het virus worden vertraagd en de druk op de zorg worden verlicht, denkt de partij.

Kamerlid Mirjam Bikker erkent dat vaccinaties “absoluut” een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. “Maar als we weten dat de vaccinatiegraad nooit 100 procent zal zijn, dat de beschermingsgraad van vaccinaties afneemt en dat vaccinatie niet bij iedereen werkt, zal dat nooit de hele oplossing zijn.”