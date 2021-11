Familie Verstappen geraakt door ‘terechte’ strafeis

De familie van Nicky Verstappen vindt de eis van twintig jaar tegen verdachte Jos B. een “hele terechte eis”. “Het kan natuurlijk nooit hoog genoeg zijn.” Dat zei advocaat Wendy van Egmond namens de familie na afloop van het requisitoir van de advocaten-generaal.

B staat bij het hof in Den Bosch in hoger beroep terecht voor het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Limburgse jongen. “De familie is erg geraakt door hoe het requisitoir gebracht is. Er is heel veel tijd in gestoken, niet alleen inhoudelijk. Er zat een warmte in, en dat is goed voor ze.”

Van Egmond denkt niet dat de familie de zaak nu kan afsluiten. “Daar zijn ze nog niet aan toe, dan moet de zaak eerst helemaal afgerond zijn.”

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.