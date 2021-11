Defensie ontbindt contract met Mercedes over levering 515 wagens

De Luchtmobiele Brigade moet jaren langer wachten op nieuwe voertuigen. Defensie heeft een contract met Mercedes-Benz voor de aanschaf van 515 voertuigen ontbonden. Volgens het ministerie kan de fabrikant de afspraken niet nakomen. Het project had al flinke vertraging opgelopen.

Defensie had veel wensen voor het voertuig. Het moest in en onder een helikopter kunnen worden vervoerd. Verder moest het goed beschermd zijn en voldoende lading kunnen dragen. “Deze complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier”, aldus Defensie.

Het ministerie koos in 2018 voor Mercedes-Benz omdat het bod “tientallen miljoenen” onder dat van andere aanbieders lag. De 12 kN Air Assault-wagens zouden in drie varianten worden geleverd. Als gevechtsvoertuig, als logistiek voertuig en een versie die geschikt is voor het vervoer van gewonden. Ook zou Mercedes-Benz de wagens gaan onderhouden.

De meeste voertuigen waren bedoeld voor de Luchtmobiele Brigade. Defensie gaat nu kijken of samen met Duitsland nieuwe wagens kunnen worden gekocht. Intussen wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing. Het zal echter niet voor 2027 zijn dat de Luchtmobiele Brigade nieuwe wagens heeft, verwacht het ministerie. De wagens van Mercedes-Benz zouden oorspronkelijk tussen 2021 en 2023 worden geleverd.