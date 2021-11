Verpleegkundigen niet blij met mogelijk vuurwerk

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 zou het betreuren als er dit jaar gewoon vuurwerk wordt afgestoken met de jaarwisseling. “De druk op de ziekenhuizen is op dit moment zo hoog. Er is nog geen kentering in de aantallen besmettingen met corona te zien, het stijgt nog steeds. Vandaag gaan er weer ziekenhuizen op rood, omdat ze het niet meer aankunnen.”

Het personeel zit dus niet te wachten op onnodige extra slachtoffers door vuurwerk, aldus de zegsman. “We moeten alles doen om de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden en een deel van de mensen die vuurwerk afsteken, belanden gewoon in het ziekenhuis.”

Het demissionaire kabinet neigt er volgens bronnen naar dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod af te kondigen met oud en nieuw. Verscheidene partijen in de Tweede Kamer hadden het kabinet gevraagd om net als vorig jaar geen vuurwerk toe te staan rond de jaarwisseling. De maatregel was destijds bedoeld om de ziekenhuizen, die kampten met een hoog aantal coronapatiƫnten, niet nog verder te belasten.