Grapperhaus: controle coronatoegangsbewijs nog niet verbeterd

De naleving en controle op het coronatoegangsbewijs is deze week niet verbeterd, en in sommige opzichten zelfs verslechterd. Dat meldt demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op grond van een peiling die het kabinet heeft laten houden.

Het is de bedoeling dat van alle bezoekers in bijvoorbeeld horeca, theaters, bioscopen, sportkantines en casino’s bij binnenkomst zowel het coronatoegangsbewijs als het identiteitsbewijs wordt gecontroleerd. Maar er is geen enkele sector waar meer dan pakweg een derde van de bezoekers echt volgens die regel gecheckt wordt.

“De cijfers over de naleving en controle zijn echt onvoldoende”, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. “Zeker nu de urgentie toeneemt door de hoge besmettingscijfers.” De bewindsman gaat praten met de sectoren waar de coronapas verplicht is en met burgemeesters om het belang van handhaving nog eens te benadrukken.

Restaurants, theaters en casino’s doen het nog relatief goed. Zij vragen gemiddeld aan circa driekwart van hun gasten in ieder geval de coronapas te tonen. Maar ook hier blijft de identiteitscontrole achter. Restaurants zijn vergeleken met vorige week wel vaker om een paspoort of rijbewijs gaan vragen.

Bioscopen zijn sinds het coronatoegangsbewijs er drie weken geleden verplicht werd gesteld, steeds slechter gaan controleren. In de eerste week scanden zij nog bij 85 procent van de bezoekers de QR-code en controleerden zij bij ongeveer de helft het identiteitsbewijs. Dat was deze week nog respectievelijk 70 en 35 procent.

Minstens 22 gelegenheden hebben afgelopen week een bestuurlijke waarschuwing gekregen. Aan 46 bedrijven of organisaties is een last onder dwangsom opgelegd om ze aan te sporen hun leven te beteren. In één geval is overgegaan tot sluiting.