Nederlanders kopen steeds vaker en meer online

E-commerce is booming: we kopen steeds vaker en meer via internet. Ruim drie kwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder deed in 2021 online aankopen. Dat is negen procent meer dan een jaar eerder. En wat kopen we het allerliefste? Kleding, maaltijden en films via streamingsdiensten. Vaak verloopt het goed, maar heel vaak ook niet. Van de online shoppers had volgens een jaarlijks onderzoek van het CBS 56 procent klachten over de aanschaf.

Aanbod is breder

De afgelopen tien jaar is de e-commercemarkt explosief gegroeid. Dit komt met name door innovatieve ontwikkelingen, maar ook door externe factoren, zoals de coronacrisis en de overheidsmaatregelen, zoals de lockdowns. Het is niet alleen dat we de afgelopen jaren meer zijn gaan kopen, maar het aanbod is ook breder geworden. Het gaat hierbij om producten en diensten waarvan we tien jaar geleden nooit hadden kunnen bedenken dat we ze online zouden kopen, zoals een auto, kerstboom, bril, matras, hypotheek, een fysio consult en de wekelijkse boodschappen. De totale omzet uit online boodschappen groeide alleen al met 65 procent naar 2,5 miljard euro in 2020.

Black Friday

Wat ook heeft bijdragen aan de toename van online aankopen zijn acties zoals Black Friday. Sinds 2015 spelen Nederlandse winkeliers in op deze Amerikaanse feestdag, waarop zowel online als offline tegen de beste Black Friday deals 2021 producten worden aangeboden. Dit jaar valt Black Friday op 26 november, maar starten de aanbiedingen al eerder. Het afgelopen jaar, mede door de coronacrisis, werd er veel meer online verkocht. Vorig jaar liep het aantal iDEAL-transacties bij webwinkels op tot 30 per seconde. Steeds meer bedrijven doen mee met dergelijke korting acties. Black Friday bij Bol.com is ook dit jaar weer een feit.

We geven meer uit

De groei is nog steeds gaande en zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel even doorzetten. We kopen niet alleen steeds meer online, maar we besteden ook meer. Van de mensen die online iets kochten in 2021 zei 26 procent vijfhonderd euro of meer te hebben uitgegeven. Mannen geven online meer uit dan vrouwen. Dat er ook weleens wat misgaat, daar is geen twijfel over. Te late levering van de bestelde producten is een van de meest genoemde klachten onder online kopers. Andere klachten zijn technische problemen bij het bestellen of betalen en het ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen.

Hoe voorkom je impulsaankopen?

Zowel offline als online komt het regelmatig voor dat we impulsaankopen doen. Met name als er kortingen zijn, zoals tijdens Black Friday, zijn we sneller geneigd spullen te kopen die we niet nodig hebben. Met slechts een druk op de knop reken je een vol winkelmandje af, zonder goed na te denken of dit klopt. Hoe voorkom je dergelijke impulsinkopen? Maak een verlanglijstje en kijk of jouw favoriete producten in de promotie gaan, kijk kritisch naar de reviews en geef jezelf beperkt de tijd. Af en toe jezelf de vraag stellen: heb ik dit nodig, kan ook werken. Elk product dat online besteld wordt, moet ook bezorgd worden. Vorig jaar stond de media vol met berichten over pakketbezorgers die overbelast waren. Zoals het er nu uitziet, zal daar dit jaar niet veel in veranderen.