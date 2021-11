Friese apotheker vaccineert zelf zijn patiënten tegen corona

Apotheker Rogier Hilbers vaccineert in het Friese Oosterwolde zelf zijn patiënten tegen het coronavirus. Voor zover bekend is hij de eerste apotheker die dit doet. Hij en de Friese GGD hopen dat een persoonlijke aanpak ertoe zal leiden dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. “Ik ken mijn patiënten, want ik zit dichtbij ze in de wijk. Mensen kunnen met al hun vragen bij mij terecht, zonder afspraak”, vertelt Hilbers.

Wie het vaccin wil, kan ook gewoon naar binnen lopen voor een beschermende prik. De apotheker zette maandag de eerste vijf prikken. “Dat was een spannend moment voor ons. Gelukkig werkte alles uitstekend.”

Nu is Hilbers nog de enige apotheker die zelf coronavaccins toedient, maar hij hoopt dat het initiatief snel navolging krijgt. In eerste instantie denkt de GGD aan uitbreiding van deze werkwijze naar andere Friese apotheken. Hilbers zou het graag grootser aanpakken. “Het zou heel mooi zijn als alle 2000 apotheken in Nederland dit kunnen gaan doen”, vindt hij. Want op die manier zou een heel extra netwerk ontstaan van plaatsen waar mensen die dat nog niet hebben gedaan laagdrempelig een vaccin kunnen krijgen. “Als apothekers kunnen wij hier wel degelijk een rol in spelen.”

Apothekers mogen niet zomaar zelf vaccins gaan toedienen. Hilbers moest eerst trainingen volgen en een proeve van bekwaamheid doen onder toeziend oog van een arts. De Friese apotheker heeft al zijn patiënten per e-mail laten weten dat ze zich vanaf nu bij hem kunnen laten vaccineren, of bij hem mogen aankloppen voor voorlichting.