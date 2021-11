Nederlandse Ski Vereniging: veel vragen over Oostenrijk

De Nederlandse Ski Vereniging krijgt “heel veel” vragen van vakantiegangers over de nieuwe lockdown in Oostenrijk en de strikte coronamaatregelen in het Alpenland. Volgens commercieel directeur Arjen de Graaf van de meer dan 65.000 leden tellende nationale bond zijn veel wintersporters aan het kijken of ze hun vakanties naar Oostenrijk moeten omboeken naar Zwitserland, Frankrijk of Italië omdat daar de regels veel minder streng zijn. “In Oostenrijk is wintertoerisme nu niet mogelijk”, aldus de directeur.

Volgens De Graaf begon het al met de aankondiging van Oostenrijk dat mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen na 3 januari een boosterprik gehad moeten hebben om als volledig gevaccineerd beschouwd te worden. Mensen die niet op tijd een boosterprik kunnen halen en toch naar Oostenrijk op vakantie willen gaan, dreigen volgens De Graaf daardoor “tussen wal en schip te vallen” als ze na die datum bijvoorbeeld horeca en skigebieden in het land willen bezoeken.

Maar ook de strikte lockdown die vanaf maandag geldt in Oostenrijk, met onder meer gesloten restaurants, hotels en ook veel winkels, leidt tot onrust onder Nederlandse wintersportliefhebbers. Die lockdown duurt vooralsnog tot 13 december. Rond die periode gaat ook het wintersportseizoen echt beginnen. Veel wintersporters zijn daardoor nu voor de kerstvakantie aan het kijken of ze moeten omboeken en wat hun opties zijn.

“De lockdown in Oostenrijk heeft niet tot verminderde interesse in de wintersport geleid, maar we zien wel dat mensen gaan heroriënteren op andere Alpenlanden. De interesse in Zwitserland, Italië en Frankrijk groeit omdat daar simpelweg meer mogelijk is en gewoon geskied kan worden”, aldus De Graaf.

Oostenrijk is de meest populaire bestemming voor Nederlanders om pistes af te skiën of te snowboarden. Afgelopen jaar moesten wintersportlocaties in Oostenrijk het grootste deel van de winterperiode nog dichtblijven vanwege de coronapandemie en reisorganisaties hadden gemeld dat dit jaar de vraag naar wintersportvakanties heel groot was. Veel populaire Oostenrijkse ski-oorden zoals Kitzbühel, Zillertal, Brixental of Gerlos waren zelfs al grotendeels volgeboekt.

Een woordvoerder van reisorganisatie TUI laat weten dat mensen nu terughoudend zijn met nieuwe boekingen naar Oostenrijk en de ontwikkelingen verder afwachten. Ook ziet TUI omboekingen naar andere wintersportlanden. Ze wijst er wel op dat op dit moment het wintersportseizoen nog niet aan de gang is en de lockdown in die zin geen problemen oplevert voor reizigers die een vakantie naar Oostenrijk geboekt hebben.