OMT: 2G kan aantal besmettingen halveren ten opzichte van 3G

Een 2G-systeem, waarbij mensen genezen of gevaccineerd moeten zijn om toegang te krijgen tot bepaalde plekken, kan het aantal besmettingen op deze locaties halveren ten opzichte van 3G, waarmee ook ongevaccineerden met een negatieve test naar binnen mogen. Dat blijkt uit een berekening die het Outbreak Management Team (OMT) naar het kabinet heeft gestuurd, hoewel er volgens de deskundigen zelf grote onzekerheden aan kleven.

Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van de besmettingen op die locaties, ligt bij 2G zo’n 82 procent lager dan bij 3G. Een systeem waarbij iedereen moet bewijzen een negatieve testuitslag te hebben (1G), vermindert zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames met 35 procent. Het allerbeste werkt een systeem waarbij alleen gevaccineerde of genezen mensen worden toegelaten mét een negatieve testuitslag. Dat vermindert het aantal besmettingen met 79 procent en zorgt voor 93 procent minder ziekenhuisopnames ten opzichte van het huidige 3G-systeem.

De uitkomsten van de berekeningen hangen wel af van hoe goed het vaccin bescherming biedt en hoe precies de testuitslag is. Zo is 2G (alleen toegang voor genezen of gevaccineerde mensen) bij de huidige precisie van tests ongeveer net zo effectief “in het buiten houden van besmettelijke personen” als 1G (iedereen krijgt alleen toegang met een negatieve testuitslag). Het OMT kijkt hierbij naar ‘test-sensitiviteit’, ofwel “het percentage terecht positieve uitslagen onder de zieke personen”. Hoe hoger de sensitiviteit, hoe beter.

Als de testuitslag betrouwbaarder is (een test-sensitiviteit van meer dan 69 procent), werkt het systeem van ‘iedereen testen’ beter dan 2G als het om het voorkomen van besmettingen gaat. Pas als de test-sensitiviteit meer dan 88 procent is, werkt 1G beter dan 2G in het voorkomen van ziekenhuisopnames.

Het OMT benadrukt dat het niet echt te voorspellen is hoe zo’n systeem precies uitpakt. Zo hebben bepaalde systemen negatieve effecten op de naleving. De resultaten van de berekeningen “moeten gezien worden als het maximaal haalbare, omdat daarbij aangenomen wordt dat de opvolging en de controle en de handhaving optimaal zijn”.

De deskundigen benadrukken dat de coronapas sowieso alleen een middel is “om risico’s te beperken bij opening van sectoren en géén maatregel om virusverspreiding te voorkomen en een epidemie te bestrijden”. Dat kan volgens het OMT alleen via de basisregels en algemene coronamaatregelen.