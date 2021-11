Politie controleert toegangswegen Nijmegen wegens verboden demo

Politie en marechaussee controleren zondag de toegangswegen naar het centrum van Nijmegen vanwege een voorgenomen demonstratie van Nederland in Verzet, die door burgemeester Hubert Bruls is verboden. Volgens de politie is zowel op toegangswegen als in het stadscentrum een aantal mensen gearresteerd.

In Nijmegen geldt tot zondagavond 22.00 uur een noodverordening. Op grond van die verordening mag de politie iedereen tegenhouden, fouilleren, de toegang tot het stadscentrum weigeren of arresteren bij signalen die duiden op demonstreren of op een confrontatie met anderen. Bruls verbood de demonstratie en vaardigde een noodverordening uit op grond van vermoedens dat duizenden relschoppers en voetbalhooligans van plan waren zondag naar Nijmegen te komen.

Op alle toegangswegen laten politie en marechaussee auto’s stoppen om voertuigen en inzittenden te controleren. Ook bij het station worden mensen gecontroleerd. In de stad zijn vele tientallen agenten, politie te paard en ME-busjes zichtbaar aanwezig.

Burgemeester Bruls was op de Grote Markt, waar de demonstranten zich zouden verzamelen. Toen er een kleine honderd actievoerders op de markt stonden liet de politie weten dat er een samenscholingsverbod gold. Daarna is het plein zonder problemen schoongeveegd door de politie. De politie blijft op volle sterkte in en rond het centrum controleren, aldus een woordvoerder.