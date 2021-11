Vakbond cabinepersoneel wil onderzoek naar betere test passagiers

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) wil dat onderzocht wordt hoe passagiers van vliegtuigen beter kunnen worden getest op corona. Chris van Elswijk, de bestuurder die de KLM-sectie van de vakbond vertegenwoordigt, schrikt er namelijk van dat er zoveel besmette mensen aan boord zaten van de vrijdag aangekomen vluchten uit Zuid-Afrika.

“Het kan niet de bedoeling zijn dat we mensen die met het virus zijn besmet vervoeren”, reageert de vakbondsman. Volgens hem zou een “valide testbeleid” er voor moeten zorgen dat besmettingen van alle coronavarianten tijdig opgemerkt worden, zodat besmette mensen niet het vliegtuig in komen.

Bij dertien van de vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol aangekomen reizigers die positief op corona hebben getest, is tot nu toe de nieuwe Omicron-variant van het virus aangetroffen. Maar het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen, heeft het RIVM naar buiten gebracht.

Van Elswijk is blij dat er geen crewleden besmet zijn geraakt. Dat zou erop wijzen dat de coronamaatregelen aan boord wel in orde waren. Hij heeft vanuit zijn achterban ook nog geen signalen ontvangen dat bijvoorbeeld stewardessen er problemen mee hebben dat KLM door blijft vliegen op Zuid-Afrika.

De gekozen aanpak is vergelijkbaar met wat deze coronapandemie al vaker is gebeurd, benadrukt hij. Er is door de overheid een inreisverbod voor mensen uit Zuid-Afrika ingesteld, maar daarbij gelden diverse uitzonderingen, bijvoorbeeld voor zeevarenden. Ook zijn er nog Nederlanders en andere EU-burgers in Zuid-Afrika die terug naar huis moeten kunnen. Bij terugkomst moeten zij dan een dubbele negatieve testuitslag hebben en bij aankomst minstens vijf dagen in thuisisolatie.

Wat volgens de VNC-bestuurders wel belangrijk is, is dat de contactmomenten aan boord zoveel mogelijk worden beperkt. Dat houdt in dat de service aan boord geminimaliseerd moet worden. Maar Van Elswijk heeft begrepen dat er op dit punt al actie is ondernomen.