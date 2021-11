Pinkpop boekt songfestivalwinnaar Måneskin

Songfestivalwinnaar Måneskin treedt volgend jaar op tijdens Pinkpop. De festivalorganisatie kondigde maandag de komst aan van de Italiaanse rockband, die afgelopen mei in Rotterdam de winst in het Songfestival opeiste.

“Eindelijk kunnen we de geruchten bevestigen: Måneskin komt naar Landgraaf! Met een grote glimlach voegen we, exact 200 dagen voor het festival, de Italiaanse glamrockact toe aan het Pinkpop 2022 zaterdagprogramma!”, meldt Pinkpop op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat een songfestivalwinnaar op Pinkpop staat. In 2019 verving Duncan Laurence ruim een maand na zijn winst in Tel Aviv de groep First Aid Kit.

Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 17 tot 19 juni. Eerder werden al de namen van onder anderen Metallica, Pearl Jam, Imagine Dragons, Twenty One Pilots en Nothing But Thieves aangekondigd.