Meer geld naar hulp bij digitale zaken in bibliotheken

Het kabinet maakt de komende jaren 18 miljoen euro extra vrij voor hulp die bibliotheken bieden aan mensen die het lastig vinden de overheid via de digitale kanalen te bereiken. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen, onder meer door de CoronaCheck-app die nodig is voor bijvoorbeeld een bezoek aan een café of restaurant.

Nederland telt naar schatting vier miljoen mensen die slecht overweg kunnen met computers, en daardoor ook niet zo makkelijk de weg weten vinden naar overheidsdiensten die gebruikmaken van DigiD. Voor deze groep zijn bij enkele honderden bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) ingericht.

“De laagdrempelige hulp die bibliotheken hierin kunnen bieden, helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen”, zegt demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Met het extra geld kan deze maatschappelijke dienstverlening flink worden uitgebreid.