De Jonge: eind deze week 700.000 boosters en 3e prikken gezet

Aan het einde van deze week zullen 700.000 coronaboosters en derde prikken zijn gezet, verwacht zorgminister Hugo de Jonge. Tot dusver zijn er 800.000 prikken overgebracht naar de GGD’en, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere locaties waar deze coronavaccins worden toegediend. Het merendeel daarvan zal eind deze week in een arm zitten.

Een derde prik is soms nodig voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Deze prik – en soms zelfs een vierde – hoort dan bij hun basisvaccinatie om goed beschermd te zijn. De afgelopen tijd is al begonnen met het prikken van deze doelgroep. Een booster is voor iedereen bedoeld, als oppepper om de bescherming goed op peil te houden. Alle coronaprikken hebben dezelfde dosis.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 60-plussers voor Kerstmis hun booster hebben gehad. Daarvoor is volgens de demissionair bewindsman de hulp nodig van Defensie (750 mensen) en medisch studenten, die mee gaan prikken. Ook kondigde De Jonge tijdens een debat in de Eerste Kamer aan dat hij vrijdag met een uitgewerkt plan komt voor een boosterinitiatief. Deze stappen moeten zorgen voor een versnelling in de boostercampagne.

In vergelijking met andere landen loopt Nederland ver achter in het aantal gezette boosterprikken.