Bijna 82.000 boosterprikken gezet, aantal eerste prikken zakt

81.800 mensen hebben tot nu toe een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Die oppepprik wordt momenteel aan ouderen en zorgmedewerkers gegeven om hun afweer te versterken. Het is de eerste keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) cijfers over de boosterprikken deelt.

In totaal zouden ongeveer 740.000 mensen van 80 jaar en ouder een uitnodiging moeten krijgen. Op 18 november kreeg de eerste oudere, een vrouw van 90 jaar, haar boosterprik.

Bijna 33.000 mensen hebben vorige week hun eerste prik tegen het coronavirus gehaald. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Een week eerder kregen ruim 49.000 mensen hun eerste dosis, en de week daarvoor ruim 67.000.

Het aantal tweede prikken steeg. Ruim 56.000 mensen kregen vorige week hun herhaaldosis, het hoogste aantal sinds half oktober.

Ruim 9500 mensen kregen vorige week een aanvullende dosis. Dat is het laagste aantal sinds begin oktober. Die extra prik is bedoeld voor mensen met ernstige afweerstoornis. Door die aandoening hebben de eerste prikken mogelijk niet genoeg antistoffen tegen het virus aangemaakt, waardoor ze nog niet genoeg bescherming zouden hebben. In totaal hebben nu bijna 112.000 mensen zo’n aanvullende dosis gekregen. Het RIVM schat dat 200.000 tot 400.000 mensen van 12 jaar en ouder in aanmerking komen voor de extra inenting.

Ruim 13,2 miljoen mensen hebben in elk geval hun eerste inenting gekregen. Van hebben hebben bijna 11,2 miljoen ook de tweede prik ontvangen.

Van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is nu 83,4 procent volledig gevaccineerd. Vorige week was dit 83 procent, de week ervoor 82,7 procent.