Circusbranche vraagt om steun vanwege geschrapte kerstcircussen

De circusbranche vraagt de overheid om haar te compenseren voor de misgelopen inkomsten, nu voor het tweede winter op rij de kerstcircussen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Volgens brancheorganisatie Circuspunt hebben de circussen omgerekend 8 miljoen euro omzet misgelopen door de geschrapte kerstvoorstellingen.

Volgens Circuspunt hadden tienduizenden mensen al een kaartje gekocht voor een kerstcircus. De shows zijn deels gecanceld omdat er geen voorstellingen na 17.00 uur zijn toegestaan. Een ander obstakel is de 1,5 meterregel. Daardoor is de bezoekerscapaciteit beperkt en is het laten doorgaan van een voorstelling niet rendabel.

Volgens voorzitter Patrick Cramers van Circuspunt weet het circus zich doorgaans goed zelf te redden. “Maar deze situatie, zo vlak voor de opening van het winterseizoen, kan de sector niet zelfstandig dragen. Steun van de overheid is noodzakelijk om het kerstcircus overeind te houden.”

Circuspunt wijst erop dat de meeste circusondernemingen volledig afhankelijk zijn van publieksinkomsten. Daarom hebben ze nu behoefte aan goede financiĆ«le ondersteuning en goede financiĆ«le regelingen om te kunnen blijven bestaan. “De investeringen voor de toekomst komen sterk onder druk te staan.”