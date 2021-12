Binnengeleiding van prinses Amalia trekt 635.000 kijkers

De binnengeleiding van prinses Amalia heeft woensdagmiddag veel kijkers getrokken. Volgens Stichting KijkOnderzoek zagen 635.000 mensen op NPO 1 hoe de oudste dochter van koning Willem-Alexander een dag na haar achttiende verjaardag officieel zitting heeft genomen in de Raad van State.

In de live-uitzending was onder meer de eerste toespraak van Amalia te zien. De prinses heeft nu naast haar moeder koningin Máxima een plekje op de Afdeling advisering. Daar kan ze kennis opdoen over wetgeving en het staatsrecht en zich zo voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd.

De uitzending van de NOS staat op de zeventiende plek van best bekeken programma’s van woensdag. Bovenaan die lijst staat het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2 miljoen kijkers, gevolgd door het journaal van twee uur eerder (1,565 miljoen) en Tussen Kunst en Kitsch (1,564 miljoen).