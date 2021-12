Piets weerbericht: zon is erbij, maar verliest terrein

Verkeerswaaschuwing: Met uitzondering van de westelijke kustprovincies komt gladheid voor. Door regen en met natte sneeuw kan het overdag plaatselijk en tijdelijk glad zijn en kans op matig zicht.

Vandaag eerst helder weer met kans op gladheid. De zon is erbij, maar verliest terrein. Verder wat regen en mogelijk ook natte sneeuw. Temperaturen oplopend naar 5 tot 7 graden. De wind uit zuid tot zuidwest is matig. In de avond en nacht kans op wat regen en natte sneeuw. Temperaturen iets boven nul.

Vrijdag bewolkt en regen, ook kans op natteneeuw. Overdag 3 graden in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. Een matige wind uit oost tot zuid. In de avond en nacht wat regen en mogelijk nog kans op natte sneeuw en ijzel! In de nacht in het noorden en oosten lichte vorst van -1 of mogelijk -2 graden. Elders rond 0 tot +2 graden. Zaterdag meest bewolkt met wat regen en ongeveer 6 graden. Zondag regen of lichte regen en 9 of 10 graden. Maandag en dinsdag kans op mist en 10 of 11 graden!