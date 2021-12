AH en Lidl stoppen Braziliaans rundvlees om ontbossing Amazone

Supermarktketen Albert Heijn gaat stoppen met de verkoop van rundvlees uit Brazilië, vanwege de ontbossing van de Amazone voor het houden van runderen. Ook Lidl Nederland stopt om die reden met de verkoop van rundvleesproducten uit het Zuid-Amerikaanse land.

Andere grote supermarktketens in Europa gaan eveneens stoppen met de verkoop van producten die zijn gemaakt van Braziliaans rundvlees. Delhaize en Carrefour in België, het Franse Auchan en het Britse Sainsbury’s zetten eveneens de stap na nieuw onderzoek door Repórter Brasil in samenwerking met milieubeweging Mighty Earth, waarin aan ontbossing gerelateerd rundvlees in de vorm van beef jerky, corned beef en vers vlees naar de schappen van Europese winkels werd gevolgd.

Het Braziliaanse JBS is ’s werelds grootste rundvleesverwerker. Het bedrijf slacht dagelijks bijna 35.000 runderen in Brazilië. Een groot deel van de vleesexport van JBS zou bestaan uit runderen die worden gehouden in de Amazone. In het regenwoud wordt door illegale boomkap land vrijgemaakt door veehouders voor weilanden, aldus Mighty Earth dat zich inzet voor bescherming van bossen in de wereld.

“Dit is een belangrijk keerpunt omdat meerdere grote supermarkten in Europa duidelijk ‘nee’ tegen Braziliaans rundvlees zeggen omdat ze zich zorgen maken over ontbossing”, zegt Nico Muzi, directeur van Mighty Earth Europa. “Dit zijn concrete commerciële acties van een aantal van de grootste supermarkten uit Europa om geen rundvlees meer te kopen en verkopen van een bedrijf en een land die te veel beloften hebben gedaan en te weinig resultaten hebben laten zien.”

Uit onderzoek is gebleken dat de ontbossing van het Amazonegebied naar het hoogste niveau in vijftien jaar is gestegen. Veel ontbossing vindt plaats in beschermde gebieden. Mighty Earth stelt dat er veel grond beschikbaar is in Zuid-Amerika voor landbouw zonder ontbossing.

Albert Heijn gaat nu in samenwerking met leveranciers de komende maanden Braziliaans rundvlees uit het aanbod verwijderen. “Bomen vangen CO2 op en helpen zo klimaatverandering verminderen. Bovendien zijn bossen de thuisbasis van een groot deel van de biodiversiteit in de wereld. Daarom zetten we ons in om ontbossing waar mogelijk te voorkomen. Daarbij letten we vooral op palmolie, soja, houtvezels en cacao. En nu dus ook rundvlees”, geeft Albert Heijn aan.

Lidl Nederland verkoopt vanaf januari geen rundvlees meer uit Brazilië. “Bescherming van biodiversiteit, waaronder het voorkomen van ontbossing, is een centraal thema in ons duurzame inkoopbeleid”, aldus een verklaring.