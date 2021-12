RIVM: begin januari is Omikron-variant dominant in Nederland

De Omikron-variant van het coronavirus zal begin januari waarschijnlijk de Delta-variant verdrijven als de meest voorkomende variant in Nederland. Meer dan de helft van alle besmettingen zal dan met de nieuwe virusversie zijn. Dat verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De variant verspreidt zich snel. Begin december ging het bij 1 op de 1000 coronagevallen om Omikron.

Wat het betekent voor het aantal ziekenhuisopnames, is onzeker, zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. Tijdens een briefing voor de Tweede Kamer verwees hij naar voorlopige uitkomsten van Britse onderzoekers. Zij verwachten in januari ongeveer 2400 ziekenhuisopnames per dag “in ons meest optimistische scenario”.

Als die inschatting klopt, zou dat omgerekend voor Nederland kunnen neerkomen op 600 ziekenhuisopnames per dag, aldus Van Dissel. Van die 600 mensen zouden dagelijks 100 tot 125 mensen op de intensive cares kunnen belanden. Op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 50 op de intensive cares.