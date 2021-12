Formatiepartijen nu echt klaar met onderhandelingen

De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn nu echt klaar met de onderhandelingen over het coalitieakkoord. Het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie laat dat weten.

De partijleiders en secondanten spraken woensdagochtend nog even met de informateurs om de punten door te nemen die de fracties dinsdag hebben aangekaart.

Woensdagmiddag overhandigen de informateurs hun verslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en presenteren de partijleiders het coalitieakkoord. Dit gebeurt in de centrale hal van het Tweede Kamergebouw.

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra was “dit het laatste gesprek over de laatste details”. Veel is er na de goedkeuring van de fracties niet meer veranderd. Wel zijn de “laatste plooien gladgestreken”. De onderhandelaars zaten zo’n twee uur met elkaar om tafel. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord.