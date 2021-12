Schouwburgen: dit is de sluiting die al zo voelde

Met de zaterdag nieuw afgekondigde lockdown verandert er voor theaters eigenlijk niet zoveel, stelt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. “Het stelde al niet veel voor wat we als theaters konden doen met een sluitingstijd van 17.00 uur. En nu is het de sluiting geworden die het eigenlijk al voelde te zijn”, zegt Siebe Weide, waarnemend directeur VSCD.

De VSCD maakt zich in toenemende mate zorgen over de zelfstandigen die werken in de theatersector, met name vanwege de al eerder stopgezette steun vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). “Wat mij verbaast is dat er bij deze wending niet gesproken is over steun aan zelfstandigen. In de Kamer wordt er nu over gesproken en gezegd dat de zelfstandigen uit de theatersector dan maar in een sector moeten gaan werken waar wel werk is, maar als iedereen nu iets anders gaat doen, heb je straks geen theatersector meer. Ik vind dat een bekrompen discussie.”

Wat de theatervereniging wel fijn vond om te horen was dat de versoepelingen een week voorafgaand zullen worden aangekondigd. “Dat is beter dan dat we nu voortdurend horen dat iets de volgende dag al in gaat.”, zegt Weide.

Zaterdagavond maakten premier Rutte en coronaminister De Jonge bekend dat Nederland in een harde lockdown gaat. Vooralsnog gold er een avondlockdown waarbij onder meer theaters tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht moesten. Met de nieuwe maatregelen gaat alles dicht, op essentiƫle winkels na.