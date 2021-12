Politie vindt 324 kilo vuurwerk bij controles Duitse grens

De politie heeft bij een grote controle in het grensgebied van Nederland en Duitsland in drie auto’s in totaal 324 kilo vuurwerk gevonden. Het gaat om consumentenvuurwerk dat in Duitsland was gekocht.

In verband met corona geldt er dit jaar een vuurwerkverbod in Nederland. Vanaf zaterdag is naast het verkopen of afsteken van vuurwerk ook het bezitten van meer dan 25 kilo vuurwerk en het vervoeren van vuurwerk niet toegestaan. “Het kopen van vuurwerk in Duitsland en importeren naar Nederland is daarmee ook verboden”, meldt de politie.

De politie controleerde vanaf zaterdagochtend auto’s afkomstig uit Duitsland in het grensgebied tussen Zevenaar en Enschede, op zowel A- als N-wegen. In de buurt van Didam trof de politie een aanhanger met twintig dozen vuurwerk aan, zo’n 225 kilo. Bij Zevenaar kwam de politie een auto tegen met daarin 77 kilo vuurwerk en een andere auto had 22 kilo bij zich.

Al het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Na een verklaring van de bestuurders neemt het Openbaar Ministerie een beslissing over eventuele vervolging. “We willen mensen waarschuwen geen vuurwerk te kopen in Duitsland. Het is gevaarlijk, verboden, je loopt het risico om gepakt te worden en daarmee een strafblad te krijgen”, aldus de politie.