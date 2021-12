Ouders: niet alle scholen bieden noodopvang volgens regels

Niet alle basisscholen houden zich aan de regels voor de noodopvang, zo meldt de organisatie Ouders & Onderwijs. Officieel moeten scholen kinderen opvangen van ouders met cruciale beroepen, maar sommige scholen weigeren dat, bevestigt de organisatie na berichtgeving van de NOS.

Ouders & Onderwijs, een club voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd, kan geen concrete aantallen noemen, maar baseert zich op signalen van ouders. “We krijgen veel te horen dat scholen strengere regels hanteren dan de bedoeling is. Soms lijkt het zelfs regionaal afgesproken”, aldus directeur Lobke Vlaming. Dat betekent dat kinderen met maar één van de twee ouders met een cruciaal beroep niet naar de noodopvang mogen komen. Volgens de regels van het kabinet moeten scholen openblijven voor kinderen van wie minimaal een van de ouders een cruciaal beroep heeft.

Scholen moeten officieel vanaf dinsdag de deuren sluiten, tot na de kerstvakantie. Maandag is bedoeld om de noodopvang te regelen. Maar volgens Vlaming zijn veel scholen al dicht. Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bevestigt dat.

Vlaming roept basisscholen op om zich “minimaal aan de regels te houden. Mensen met cruciale beroepen, zoals verpleegkundigen, huisartsen en ook mensen die in de voedselvoorziening werken, moeten gewoon naar hun werk kunnen. Laten we het elkaar dan ook een beetje makkelijk maken. We moeten er echt samen doorheen komen.”

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er heel “helder” over, laat een woordvoerder weten. Kinderen met minimaal één ouder in een cruciale beroepsgroep moeten kunnen rekenen op noodopvang. Ouders die toch in de knel komen wordt gevraagd het gesprek aan te gaan, mogelijk met behulp van de medezeggenschapsraad. Als het op die manier niet lukt, kunnen ouders de onderwijsinspectie bellen. Die kan zich er dan over buigen.

De PO-Raad – het orgaan dat het basisonderwijs vertegenwoordigt – laat weten de signalen ook te horen. Een woordvoerster weet niet om hoeveel scholen het gaat. “Wij hebben als raad altijd benadrukt wat de regels zijn. “Maar het is wel goed om te beseffen dat het gewoon niet overal haalbaar is om noodopvang te bieden.” Ze wijst op het personeelstekort en het feit dat veel leraren in quarantaine zitten of ziek zijn door corona.

Volgens de AVS gaat het om “hier en daar wat incidenten”. “Vrijwel overal is de noodopvang gewoon goed geregeld”, stelt een woordvoerder. “En zo niet dan komen scholen en ouders er met goed overleg wel uit.”