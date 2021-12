Aantal coronagevallen daalt weer, maar het gaat iets minder snel

Het aantal positieve coronatests daalt nog altijd. Maar de daling gaat wel iets minder snel dan in de voorgaande dagen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde tussen zondagochtend en maandagochtend 12.220 nieuwe gevallen. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 8 november, ruim een maand geleden.

Amsterdam telde 559 positieve tests, Rotterdam 453 en Den Haag 427. Daarna volgen Utrecht (229) en Almere (184). In vier gemeenten testte niemand positief.

In de afgelopen zeven dagen zijn 98.317 besmettingen bevestigd. Dat is 19 procent minder dan de week ervoor. In de zeven dagen ervoor was de daling op weekbasis steeds meer dan 20 procent.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 14.045 positieve tests per dag genoteerd. Dat is het laagste niveau sinds 14 november. Het gemiddelde daalt voor de 15e dag op rij.

De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. Dat weegt tot nu toe zwaarder dan de toename van het aantal omikrongevallen. Het RIVM houdt er rekening mee dat dit binnenkort om kan slaan. Dan wordt de toename van ‘omikron’ groter dan de daling van ‘delta’, en dan kan een nieuwe golf beginnen. Zo ging het bij de opkomst van de alfavariant en de deltavariant ook.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 36 coronapatiënten aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari. Doorgaans zijn er op maandagen minder meldingen van sterfgevallen. Wanneer coronapatiënten in het weekeinde overlijden, wordt dit vaak in de loop van de maandag geregistreerd, waarmee ze meetellen in de cijfers van de dinsdag.

Onder de overleden coronapatiënten zijn vier inwoners van Rotterdam. Verder hadden Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Maastricht elk twee sterfgevallen door corona.

In de afgelopen week kreeg het RIVM 365 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld zo’n 52 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de afgelopen dagen.