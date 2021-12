Militairen door het hele land ingezet bij GGD’en

Door het hele land worden momenteel militairen ingezet bij test- en vaccinatielocaties van de GGD. Een deel van de 1500 militairen die Defensie heeft aangeboden voor hulp is op verschillende plaatsen actief, een deel staat nog stand-by. Dat aantal kan iedere dag afnemen, legt een woordvoerder van Defensie uit, afhankelijk van de hulpvraag.

Zo’n 540 militairen helpen momenteel al bij de boostercampagne en 255 worden ingezet in de GGD-teststraten.

In de de GGD-regio Hollands-Midden helpen momenteel 18 militairen bij de teststraten, aldus een woordvoerder. Bij de vaccinatiestraat in Leiden helpen daarnaast militairen bij de uitbreiding van de parkeercapaciteit. Ze leggen metalen matten op een naast de priklocatie gelegen paardenweitje, dat zo dienst kan doen als parkeerplek.

In Drenthe helpen dagelijks in totaal acht militairen met administratieve taken op de vaccinatielocaties. “Ze controleren de legitimatie van bezoekers van de priklocaties en of ze juist in de systemen staan”, meldt een woordvoerster. “Nadat ze de boosterprik hebben gehad, zorgen de militairen er ook voor dat dát goed in het systeem komt. Hier zijn we ontzettend blij mee.”

Nog niet alle GGD’en maken op dit moment gebruik van de 1500 militairen die Defensie beschikbaar heeft gesteld voor hulp. Zo laat de GGD Limburg-Noord weten nog geen militairen in te zetten bij de test- en prikstraten. Ook GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Fryslân zeggen nog geen gebruik te maken van het aanbod van Defensie.

Maar volgens Defensie staat er voor komende periode op verschillende plekken wel nieuwe ondersteuning gepland. “De militairen die stand-by staan worden vanaf komende dagen volop ingezet.” De woordvoerder verwacht dat ergens begin januari het aanbod op is. Defensie meldde eerder deze week nog eens 500 extra militairen te kunnen leveren voor hulp aan de GGD’en. Ook deze militairen kunnen helpen bij administratie of prikken.

GGD Zuid-Limburg denkt juist komende tijd minder militairen nodig te hebben. Op dit moment helpen er twintig bij het testen, aldus een woordvoerster. “Dit loopt begin volgende week af, omdat we voldoende mensen hebben.” De militairen kunnen elders worden ingezet of weer teruggaan naar hun eigen taken bij Defensie, aldus de woordvoerder daar.

Defensie zet ook personeel in voor ondersteuning in de ziekenhuizen. Zo helpen acht militairen in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard en Geleen en nog eens 25 collega’s staan het VieCuri Medisch Centrum in Venlo bij. Ook het UMC Utrecht krijgt hulp van Defensie.