Elektrische fiets ideaal voor woon-werkverkeer

Dat de elektrische fiets ideaal is voor woon-werkverkeer zal inmiddels niemand meer verbazen. Op een e-bike kan er op de meest gemakkelijke manier een weg door het steeds drukker wordende verkeer gebaand en parkeerproblemen behoren tot de verleden tijd. Daarnaast is er door het gebruik te maken van de elektrische fiets geen sprake meer van afhankelijkheid van het openbaar vervoer. Bij het lezen van deze argumenten is het bijna niet voor te stellen dat er mensen zijn die er niet voor kiezen om de e-bike te gebruiken voor het woon-werkverkeer. De verkeersdrukte in Nederland laat echter het tegenovergestelde beeld zien. Er zijn dan ook genoeg mensen die argumenten aan kunnen dragen waarom een elektrische fiets helemaal niet zo ideaal is voor woon,- werkverkeer. Alle argumenten kunnen echter zo weerlegd worden.

De afstand van huis naar kantoor te groot voor een “woon-werk fiets”?

Eén van de veel gehoorde argumenten (van met name automobilisten) is dat de afstand van huis naar kantoor te groot is voor een elektrische woon werk fiets. Toch zijn er maar weinig mensen die op meer dan 160 kilometer van hun werkplek wonen. Er zijn namelijk tegenwoordig e-bikes verkrijgbaar waarvan de accu een actieradius van 160 kilometer heeft. Deze woon werk-fietsen halen dus gemakkelijk de gewenste afstand. Daarnaast komt de gebruiker op deze manier eenvoudig aan de dagelijks aanbevolen beweging.

Faciliteiten voor een elektrische woon werk fiets

Een veelgehoorde misvatting heeft betrekking op de faciliteiten die nodig zijn voor het opladen van elektrische woon werk fiets. Mensen die niet bekend zijn met het gebruik van de e-bike nemen soms aan dat hiervoor speciale stopcontacten nodig zijn zoals ook bij een elektrische auto het geval is. Dit is echter niet het geval. Voor het opladen van elektrische fietsen zijn geen speciale oplaadfaciliteiten nodig, buiten een beschikbare stroomvoorziening in vorm van een regulier stopcontact. De elektrische woon werk fiets kan gewoon geplaatst worden tussen de conventionele rijwielen. Vervolgens kan de accu van de fiets verwijderd worden en deze bij de werkplek aan de acculader gelegd worden. Van het gebruik van speciale voorzieningen is dus geen sprake.

Kosten van een elektrische fiets hoog?

De aanschafkosten voor elektrische fietsen zijn, in vergelijk met gewone fietsen, een stuk hoger. Als deze kosten gelegd worden naast de kosten voor het openbaar vervoer, wordt het ineens een heel ander verhaal. Veel mensen denken ten onrechte nog steeds dat het reizen met trein, bus of tram zo lekker goedkoop is maar dat is echt verleden tijd. Hetzelfde is uiteraard van toepassing op het gebruik van de auto en/of motor, zeker met de huidige benzineprijzen in het achterhoofd. Een kostenvergelijking leert in veel gevallen dat de kosten voor het gebruik van een elektrische fiets voor woon-werkverkeer voordeliger uitpakken dan de genoemde alternatieven!

Het weer een argument om de e-bike niet te gebruiken voor woon-werkverkeer?

Tot slot wordt het bekende “weer argument” gebruikt om de e-bike niet te pakken voor het woon-werkverkeer. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat het slechte weer een wisselwerking heeft in vorm van lange files en OV-problemen. Door in deze omstandigheden toch de e-bike te gebruiken voor et woon-werkverkeer, worden deze problemen letterlijk omzeild. Een regenpak is zo aangeschaft en veel bedrijven hebben tegenwoordig douches of andere opfrisfaciliteiten.

Lease constructies voor een elektrische fiets

Het gebruik van een elektrische fiets voor het woon-werkverkeer past volledig in de wens van veel bedrijven om te verduurzamen en op alle gebieden groen bezig zijn. Veel bedrijven bieden daarom tegenwoordig een elektrische fiets van de zaak in plaats van een auto van de zaak aan. Hierbij worden veel (private) leaseconstructies vormgegeven waarbij de gebruiker de beschikking krijgt over een gloednieuwe elektrische fiets waarvan deze persoon zorgeloos gebruik van kan maken. De zorg voor onderhoud en eventuele reparaties worden volledig uit handen genomen. Daarnaast kan er 24/7 gebruik worden gemaakt van pechhulp waarbij de problemen ter plaatse worden opgelost of er vervangend vervoer ter beschikking wordt gesteld zodat de reis naar de werkplek of naar huis kan worden voortgezet. Uiteraard is dit vervangende vervoer elektrisch aangedreven.