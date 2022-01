Humberto Tan doet aangifte tegen Albert Verlinde om laster

Humberto Tan heeft aangifte gedaan tegen Albert Verlinde om “lasterlijke” uitspraken van Verlinde. Die beschuldigde zondagavond in Shownieuws Tan van grensoverschrijdend gedrag ten tijde van zijn talkshow RTL Late Night, die van 2013 tot 2019 op de buis was. Verlinde riep op RTL op een breder onderzoek te starten naar de “cultuur” die er in die tijd was bij RTL.

“De uitspraken zijn lasterlijk en ja, aangifte gedaan”, laat Tan desgevraagd weten aan het ANP.

Verlinde beschuldigde Tan er in Shownieuws van grensoverschrijdende berichtjes te sturen naar zijn vrouwelijke gasten. Volgens Verlinde had Tan “de neiging om met vrouwen die leuk waren contact te zoeken na de uitzending”. Tan reageerde hier maandag via Twitter direct op. “Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice.”

Zaterdag werd duidelijk dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende vervolgens dat hij relaties van “seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Tegen The Voice-coach Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat van het programma. Zijn collega-coach Anouk kondigde zondag op Instagram aan te vertrekken bij het programma.

Tan kreeg op sociale media een hoop bijval. “Humberto Tan stuurde altijd een appje. Dat verdacht maken geeft aan dat je het verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en zorg voor je gasten niet kent”, aldus schrijfster Susan Smit op Twitter. Claudia de Breij schrijft dat de appjes van Tan “altijd hoffelijk en leuk” zijn. “Misschien moeten we iets meer afgaan op wat vrouwen zeggen die slachtoffer zijn van gedrag van bepaalde mensen in de showbizz en iets minder op wat collega‚Äôs menen te moeten insinueren.”

Oud-voorzitter van de KNVB en van Ajax Michael van Praag schrijft op Twitter dat het om “keurige en vriendelijke bedank-appjes”, ging. “Ik zou tegen die Verlinde aangifte doen, Humberto Tan. Die man is omhoog gevallen door gebrek aan zwaarte. En dan slaat de kolder in je kop.”