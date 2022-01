Johan Remkes gaat Nationaal Programma Groningen leiden

Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het bestuur van het programma is unaniem akkoord gegaan met zijn benoeming.

Het NPG is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten, die de provincie Groningen vooruit moeten helpen, heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.

VVD-coryfee Remkes (1951) was voorheen onder meer gedeputeerde van Groningen, staatssecretaris van Volkshuisvesting, minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier en commissaris van de Koning in Noord-Holland. Recent was hij waarnemend burgemeester van Den Haag, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg en informateur van het huidige nieuwe kabinet.

“Na mijn actieve politiek bestuurlijke loopbaan heb ik nu sterk behoefte om mij doelgericht in te zetten voor Groningen, de provincie waar ik ben geboren en opgegroeid en waar mijn hart ligt”, aldus Remkes. Daarbij wil hij rekening houden met de aardbevingsproblematiek en de gevolgen die dat heeft voor Groningers, zo staat in een persbericht. “Ik ben sterk gemotiveerd om vanuit het programma een bijdrage te leveren aan de structurele verbetering van de positie van Groningen en Groningers, vooral op sociaal en economisch gebied, aansluitend bij de doelstelling van het nationaal programma.”

Remkes volgt voorzitter René Paas op per 31 januari. De huidige commissaris van de Koning in Groningen vervulde de functie sinds 2019. Nadat steeds meer projecten zijn begonnen gaf Paas vorig jaar aan dat zijn primaire taak als voorzitter erop zit.

Het NPG begon officieel in maart 2019 en is naar eigen zeggen opgericht om Groningers een goede toekomst te geven. De afgelopen jaren hebben zij veel te verduren hebben gehad door de gaswinningsproblematiek, aldus het NPG.

Er zijn maar weinig Nationale Programma’s in Nederland. Naast het NPG is er Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat sinds 2011 bestaat. Andere voorbeelden zijn het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en het Nationaal Programma Onderwijs.