SP doet toch mee aan gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam

De SP in Rotterdam doet toch mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het partijbestuur meldt dinsdag dat te hebben besloten. Vorige week maandag stemde een meerderheid van de leden van de afdeling Rotterdam nog tegen deelname dit jaar, vanwege de zorgen dat de afdeling daar te verdeeld en niet sterk genoeg voor is.

Het partijbestuur heeft nu zelf geoordeeld dat deelname alsnog kan, aldus de 71-jarige lijsttrekker Theo Coskun. “Het partijbestuur heeft geconcludeerd dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat er groen licht is. SP moet gewoon in Rotterdam vertegenwoordigd blijven. Het kan, het zal, het moet.” Volgens Coskun zijn er genoeg actieve leden om mee te doen aan de verkiezingen en is de kandidatenlijst sterk en ervaren.

Volgens actief lid en oud-EuroparlementariĆ«r van de SP Erik Meijer staan de leden volstrekt niet achter het besluit van het partijbestuur. “Dit besluit is buiten de leden omgegaan. Kieswet-technisch kan en mag dat, maar het gaat volstrekt tegen de eigen partijstatuten van het SP in.”

De SP in Rotterdam, tot eind vorig jaar nog met twee mensen vertegenwoordigd in de raad, heeft een roerig jaar achter de rug. Zo werden fractievoorzitter Aart van Zevenbergen en Taylan Cicek eind december geroyeerd omdat ze ook lid zijn geworden van de nieuwe partij Socialisten 010 in Rotterdam. Die partij doet ook mee aan de verkiezingen.