Commissariaat voor de Media alert op The Voice-ontwikkelingen

Het Commissariaat voor de Media houdt de ontwikkelingen rondom grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland “nauwlettend” in de gaten en treedt op mocht dat nodig zijn, laat een woordvoerder weten aan het ANP.

“Wij keuren iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag af. We volgen de situatie rond het programma The Voice of Holland nauwlettend en zullen binnen de mogelijkheden en taken die wij als toezichthouder hebben op basis van feiten handelen”, aldus de zegsman.

Momenteel loopt een onafhankelijk onderzoek naar seksueel wangedrag bij The Voice. De zaak kwam zaterdag aan het rollen, nadat het BNNVARA-programma BOOS had aangekondigd hier donderdag een uitzending aan te wijden. RTL maakte daarop bekend dat The Voice of Holland en alle spin-offs voorlopig niet worden uitgezonden tot er duidelijkheid is over wat er precies is gebeurd.