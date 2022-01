Grote zorgen politie en boa’s: vertrouwensbreuk dreigt

De politie, het Openbaar Miniserie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) maken zich grote zorgen over ontevredenheid onder de bevolking. Doorgaan met handhaven kan “tot een fundamentele vertrouwensbreuk tussen politie en grote delen van de bevolking leiden”, schrijven ze in een advies aan het kabinet. De politie ziet daarnaast “een meer structurele en georganiseerde ontwijking” van de coronamaatregelen. “Niet eerder in deze pandemie werd er een dusdanig maatschappelijk ongenoegen waargenomen” dan nu.

De beladen discussie over de coronamaatregelen leidt tot grote tegenstellingen. “Als gevolg hiervan lijkt de bevolking in toenemende mate de legitimiteit van de handhaving van de overgebleven maatregelen in twijfel te trekken”, schrijven de handhavers aan het kabinet. De “verdieping en verbreding” van ontevredenheid in de samenleving uit zich ook in “gericht geweldgebruik tegen politie, handhaver, hulpverleners, gezagsdragers en bewindslieden”, merken de politie, het OM en de boa’s op.

Daarnaast staat de politie al onder druk “om de openbare orde te handhaven, demonstraties te begeleiden, illegale feesten te beëindigen en ongeregeldheden te voorkomen/bestrijden”. Dit terwijl veel agenten uitvallen, “door daadwerkelijke ziekte, maar ook door quarantaine en isolatie”.

Ze waarschuwen daarnaast dat de voorgenomen versoepelingen van de maatregelen “binnen het maatschappelijke sentiment” niet “zonder consequenties” teruggedraaid kunnen worden als dit toch nodig blijkt. De handhavers zijn evenwel blij als er regels worden losgelaten. Dit zal leiden “tot een positievere waardering en beleving in de maatschappij”, en er zal minder weerstand zijn tegen de maatregelen die in stand blijven. Als de coronapas weer vaker wordt ingezet, moet de politie mogelijk vaker te hulp schieten in “conflictsituaties” bij het controleren van het toegangsbewijs.