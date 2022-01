Veiligheidsberaad adviseert kabinet één tijdstip aan te houden

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad adviseren het kabinet om bij het versoepelen van de coronamaatregelen voor alle sectoren dezelfde sluitingstijd aan te houden. “Hanteer één tijdstip, dat maakt het duidelijk en makkelijker communiceren”, stelt voorzitter Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Bij wisselende eindtijden krijg je volgens hem altijd discussie.

In het OMT-advies staat dat horeca en andere sectoren om 20.00 uur dicht moeten. De burgemeesters vinden dit advies te star. “Het mag ruimer dan dat”, zegt Bruls. Hoe laat zij willen dat de horeca, bioscopen of culturele sector moeten sluiten, vertelt hij niet.

Dinsdag besluit het kabinet namelijk over de versoepelingen. “Dan wegen wij alle adviezen tegen elkaar af en kijken wij hoeveel ruimte we kunnen geven”, zei minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid maandagavond in Utrecht. De besmettingscijfers stijgen hard. “De druk op de ziekenhuizen is niet weg.”