RTL praat met Uslu over gedragscode voor omroepsector

RTL werkt naar aanleiding van de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan een gedragscode voor de hele omroepsector. De zender is daar over in gesprek met staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media, aldus RTL.

RTL zegt dat het na de onthulling van tientallen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij de populaire talentenjacht in gesprek is gegaan met alle producenten die voor RTL programma’s maken. “We zijn al in gesprek met alle producenten hoe we samen kunnen zorgen voor een goede gedragscode voor de hele branche. Ook lopen er al goede gesprekken tussen RTL en staatssecretaris Uslu”, laat een woordvoerder van de zender weten.

Ook zegt de zender open te staan voor een gesprek met Mores, het meldpunt voor seksueel wangedrag in de culturele en creatieve sector. Voorzitter Janke Dekker stelde vorige week in het NPO-programma Met het oog op morgen voor dat er een onafhankelijk fonds moet komen waarmee vrouwen die de vermeende misstanden bij The Voice hebben gemeld financieel gesteund worden. “We staan er zeker voor open om met Mores door te praten over hun idee├źn en expertise op dit gebied”, zegt RTL daarover.

Woensdag praat staatssecretaris Uslu met Talpabaas en oud-producent van The Voice John de Mol over de door het online BNNVARA-programma BOOS onthulde misstanden bij het programma The Voice of Holland. Waar het gesprek plaatsvindt, is nog niet bekend. De Mol zei afgelopen vrijdag al in te gaan op de uitnodiging van Uslu om te praten over de kwestie. Eerder sprak Uslu ook al met de NPO over de kwestie.